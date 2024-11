El judici a Saül Gordillo per presumpta agressió sexual, vist per a sentència

Gordillo, durant el judici celebrat el 12 de novembre passat. Foto: Europa Press

La Fiscalia ha elevat la petició de condemna per al periodista Saül Gordillo a 2 anys de presó, 3 de llibertat vigilada i 3 d'inhabilitació absoluta per a qualsevol professió o ofici, sigui o no retribuït, que comporti contacte amb menors, com a presumpte autor d'un delicte d'agressió sexual a una redactora del mitjà digital que ell dirigia, al sopar de Nadal del 2022.

El Ministeri Públic, que inicialment sol·licitava una multa de 9.000 euros i 2 anys de llibertat vigilada, veu contradiccions a la declaració de l'acusat al judici celebrat a la Ciutat de la Justícia de Barcelona: a la fase d'instrucció va reconèixer certs tocaments que ha negat a la vista oral. "Els fets no són de menor entitat i no s'han exposat circumstàncies personals per aplicar una atenuant", s'ha dit.

Per contra, la Fiscalia ha subratllat que hi ha "coherència i persistència" al relat de la noia, que ha reiterat que la nit dels fets no volia cap mena de contacte sexual amb Gordillo, que llavors era el seu superior jeràrquic.

La víctima ha declarat que va assistir al sopar d'empresa l'1 de desembre del 2022 en un restaurant, que després van anar a un altre local a prendre unes copes i que van decidir seguir la festa en una discoteca, i van agafar diversos taxis i Gordillo va pujar a la part del darrere d'un amb ella, mentre que un altre company es va asseure a la part davantera.

Durant el trajecte, la denunciant ha explicat que l'acusat li va dir que estava aprenent molt del seu treball periodístic, centrat en la violència de gènere, i que s'estava "deconstruint", fet que ha corroborat a la seva declaració el redactor que anava assegut a la part davantera i que va escoltar fragments de la conversa.

La víctima desmenteix que hagués flirteig

La víctima ha negat a preguntes de l'acusació particular que durant el trajecte col·loqués una mà sobre la cama a Gordillo, que després d'arribar a la discoteca li acaronés la mà, que apropés les seves parts íntimes a les del seu superior -com sosté ell-, que li digués que li agradaven els ulls o que volia anar-se'n amb ell al lavabo.

Ja a la zona de la barra, la denunciant ha explicat que va notar que l'estaven tocant.

La noia ha explicat entre plors que es va quedar bloquejada, que no entenia la situació i que va pensar. "No pot ser, no pot ser, és el meu cap, què està passant?", que va consultar el mòbil en un acte reflex, com van captar les càmeres de seguretat, i que no va ser fins que es va retrobar amb els companys quan va reaccionar i va explicar el que va passar.

A preguntes de la Fiscalia de per què no es va girar i es va encarar amb ell, la denunciant ha dit que passaven moltes coses pel cap, que ell era el seu cap i que es va bloquejar, i ha negat tota motivació espúria o de flirteig previ entre tots dos, assegurant que la relació era estrictament professional. "Podria ser el meu pare", ha dit entre plors a l'altra banda de la mampara que la separava de l'acusat.