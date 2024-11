Mercadona donarà 40 milions d'euros als treballadors afectats per la DANA

Mercadona se solidaritza amb els seus treballadors.

Mercadona ha decidit fer una donació de 40 milions d'euros per ajudar tots els seus treballadors afectats per la DANA amb l'objectiu que no hagin de començar a reconstruir la vida des de zero. Els ajuts seran d'un valor fix per casa/vehicle:

Si es tracta d´una casa, la pèrdua total de l´immoble es recompensarà amb 50.000 euros, la pèrdua parcial, és a dir, que hagi quedat afectat tot o part del mobiliari, donaran 25.000 euros, i si han perdut petites eines, els donaran 5.000 euros .

Foto: Mercadona

Pel que fa al vehicle, si ha perdut el cotxe, donaran 15.000 euros, 5.000 euros si es tracta d'una moto i 500 euros si és un patinet o bicicleta.

Els afectats rebran el proper 21 de novembre aquesta quantitat. "Tota Mercadona ens sumem al dolor que estem patint tota la societat valenciana a conseqüència de la DANA", lamenta el gegant dels supermercats.