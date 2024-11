Nadia Calviño considera imperativa "una cooperació mundial en acció climàtica"

Creu que els països en desenvolupament i les llars amb ingressos baixos són, alhora, els més vulnerables als perills de l'escalfament global. Foto: Europa Press

La presidenta del Banc Europeu d'Inversions (BEI), Nadia Calviño , ha advocat per la cooperació mundial entre països en acció climàtica per aconseguir una "transformació a escala planetària" per mantenir el rumb de la transició verda .

"Perquè la transició sigui exitosa ha de ser ràpida i justa i garantir que ningú quedi endarrerit", ha sostingut en un article d'opinió publicat aquest dimecres 13 de novembre a La Vanguardia .

Ha alertat que els països en desenvolupament i les llars amb baixos ingressos són, alhora, els més vulnerables als perills de l'escalfament global i l'"impacte distributiu de les polítiques de transició verda", ja que les tecnologies emergents alteren les indústries. tradicionals, en les paraules.

Per això, ha destacat que des del BEI estan incrementant la seva quota d'inversions verdes fora de la Unió Europea (UE), "recolzant els petits estats insulars en primera línia davant del canvi climàtic, finançant infraestructura resilient a tot el món i fomentant el mercat global de bons verds".

L'exvicepresidenta primera del Govern ha defensat aquesta tesi arran de la celebració de la Convenció Marc de les Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic (COP29) a Bakú (Azerbaidjan), avisant també que el nou "període de retòrica política acalorada" no deu distreure de l'estat actual del planeta i de l'economia real.