Juanma Moreno estarà present la setmana que ve a la COP29 a l'Azerbaidjan

El president de la Junta d'Andalusia, Juanma Moreno , acudirà la setmana que ve a la Cimera de l'ONU sobre el Canvi Climàtic, la COP 29 , que se celebra a Bakú, capital d'Azerbaidjan. Moreno estarà tres dies en aquest esdeveniment, de dilluns a dimecres, en la seva doble condició de president andalús i vicepresident del Comitè de les Regions de la Unió Europea, "sempre que la situació meteorològica ho permeti", segons ha precisat la consellera d'Economia , Hisenda i Fons Europeus, i portaveu del Govern andalús, Carolina Espanya a la roda de premsa posterior a la reunió del Consell de Govern.

Moreno estarà acompanyat per tres consellers: Indústria, Energia i Mines, Jorge Paradela; Agricultura, Pesca, Aigua i Desenvolupament Rural, Ramón Martínez-Pacheco; i Sostenibilitat i Medi Ambient, Catalina García. Tot i que "el president està tancant la seva agenda", ha explicat Espanya, que ha esmentat que la seva activitat comprendrà actes relacionats amb temàtiques com l'aigua, l'energia, la descarbonització i el canvi climàtic.

De l'agenda de Moreno a la Cimera del Clima ha comptat la consellera i portaveu que es reunirà amb l'Associació Internacional de Dessalació, amb el Grup Espanyol de Creixement Verd, a més de participar en actes que acolliran tant els pavellons d'Espanya com de la Unió Europea.

La consellera i portaveu ha defensat la presència andalusa en aquest esdeveniment perquè ha presentat Moreno com "absolutament compromès amb la sostenibilitat i la lluita contra el canvi climàtic", per això "una vegada més" participi en aquesta cimera del clima afavorida per l'Organització de les Nacions Unides.

Espanya ha parlat d'"un ADN" del Govern andalús en aquest àmbit, del que ha posat com a exemple la firma divendres que ve a Jaén de L'aliança pel biogàs i el biometà, que ha considerat representativa de l'economia circular en tant que suposarà convertir, entre altres utilitats, en combustible per a vehicles pesants els residus procedents dels sectors agrícoles i ramaders.

"Farem d'un problema, com són els residus dels cultius, sobretot de l'oliverar, a crear una oportunitat per generar energia neta", ha sostingut la consellera i portaveu, que ha torat el precedent que suposa l'Aliança. andalusa de l'hidrogen verd, eina de la qual ha destacat que compta amb l'adhesió de 150 entitats des de la firma el març del 2023.

Després d'esgrimir que aquesta aposta fa d'Andalusia "un referent a l'hidrogen verd", que fa de Cadis i Huelva els escenaris principals de l'anomenada Vall Andalús de l'hidrogen verd, Carolina España ha sostingut que "el 60% de la inversió estrangera que ha arribat a Andalusia procedeix de les energies renovables", abans d'indicar que es tracta de 20.000 milions en projectes energètics, i concloure'n que "aquesta energia neta és una font molt important de desenvolupament econòmic a Andalusia".