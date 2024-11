El monumental enuig dels agricultors valencians: "L'ecologisme radical mata"

Terreny agrícola de València arrasat per la DANA.

Cristóbal Aguado, president de l'Associació Valenciana d'Agricultors (AVA-Asaja), ha expressat la seva indignació amb la política mediambiental del Govern d'Espanya , argumentant que ha "exacerbat" els efectes de la DANA que va colpejar la província de València especialment el 29 passat octubre. Aguado ha criticat la gestió del Ministeri liderat per Teresa Ribera en la neteja de lleres i barrancs, qualificant-la de "letal". Segons ell, “l'ecologisme radical mata”.

En declaracions a Vozpópuli , Aguado denuncia que un "pseudoecologisme radical" ha obstaculitzat les mesures que, al seu parer, el sentit comú i la ciència aconsellen. Explica que aquesta visió "enlairada de la realitat" impulsa polítiques que busquen preservar l'entorn sense considerar les necessitats dels agricultors i les comunitats rurals, i que, com a resultat, "aquest ecologisme radical mata".

Aguado també critica la Llei de l'Horta, aprovada durant el mandat de Ximo Puig, que va impedir construir infraestructures al barranc del Poyo, augmentant la vulnerabilitat de la zona.

El veterà agricultor lamenta la manca de previsió, tot destacant que, encara que no es pot preveure exactament l'impacte d'una DANA, aquesta regió del Mediterrani és propensa a fenòmens meteorològics extrems. Recorda que després de la riuada de 1957, els valencians van aprendre a protegir-se construint una nova llera per al riu Túria. Tot i això, assegura que en els últims anys, els responsables polítics han ignorat els advertiments d'AVA-Asaja i no han pres les mesures necessàries per prevenir futures catàstrofes.