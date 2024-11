VÍDEO: Gómez rebutja declarar a l'Assemblea de Madrid i diu que és víctima de crits "amb objectiu polític"

Gómez, en un moment de la compareixença d'aquest 13 de novembre.

Begoña Gómez, esposa del president del Govern, Pedro Sánchez , s'ha acollit aquest dimecres 13 de novembre al seu dret a no declarar en la seva intervenció a la comissió d'investigació oberta a l'Assemblea de Madrid per aclarir si hi va haver tracte de favor a ella la Universitat Complutense de Madrid (UCM).

Ha estat la primera persona a comparèixer a la Cambra de Vallecas en el marc d'aquesta comissió impulsada al juny pel PP per "netejar el nom" de la UCM arran de les notícies que s'estaven publicant a la premsa sobre les càtedres de Gómez i els seus màsters en aquest centre públic.

En la primera intervenció a la sala Caserón de Sant Bernat de l'Assemblea davant la comissió d'investigació, amb gran expectació mediàtica i un centenar de mitjans acreditats, la dona del cap de l'Executiu, que ha anat acompanyada del seu advocat, Antonio Camacho, ha explicat que s'acollia al seu dret a no respondre, atès que el procés es troba judicialitzat.

"Més aviat que tardi la veritat posarà les coses al seu lloc", ha llançat Gómez després de carregar contra els "bulos" i remarcar que ella s'ha llaurat una "vida professional" amb "molt esforç i amb plena dedicació com una més com fan milions de dones".

Declaració fugaç

Gómez arrencava la seva intervenció indicant que exposaria en "un minut" suposició per aclarir els fets. "Des de fa 25 anys treballo en consultoria i docència. He coordinat equips, he dirigit projectes, he assessorat més de mig centenar de professionals al sector privat i al tercer sector", ha arrencat la dona del president del Govern.

Ha narrat com fa 12 anys va arrencar una col·laboració amb la UCM com a codirectora d'un màster per formar professionals especialitzats en projectes socials i projectes de sostenibilitat. És el 2020 quan aquesta col·laboració s'"amplia" amb la creació de la càtedra extraordinària. "Una càtedra extraordinària que és una pràctica habitual dins de les universitats públiques", ha argumentat Begoña Gómez.

En aquell moment ha carregat contra aquesta comissió i "la col·lecció de denúncies judicials i quantitat de bitlles" que tenen un objectiu polític. "Tot això té un objectiu polític evident. Només s'han de fixar en la llista de denunciants. I per aquesta raó, i aconsellada pel meu lletrat, m'acolliré al meu dret a no respondre les seves preguntes, després de complir la meva obligació de comparèixer en aquesta comissió. Més aviat que tard, la veritat posarà les coses al seu lloc”, ha rematat la dona del president del Govern.

Gómez està sent investigada pel titular del Jutjat d'Instrucció número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, per presumptes delictes de trànsit d'influències i corrupció en els negocis, a més d'apropiació indeguda del programari que va patentar en el marc del màster de la UCM codirigia i intrusisme professional.