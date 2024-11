Alerta vermella a Màlaga per les pluges torrencials: milers de desallotjats i 350.000 alumnes sense classes

Una imatge habitual: un col·legi de Màlaga amb les portes tancades. Foto: Europa Press

Un nou temporal provocat per una DANA pot produir pluges torrencials a zones de l'àrea mediterrània aquest dimecres 13 de novembre, segons la predicció del portaveu de l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET), Rubén del Campo. De fet, diverses comarques de Màlaga, com passa a Tarragona tenen avisos de nivell vermell, que implica perill extrem.

Tal com ha detallat el portaveu, es podrien superar els 180 litres per metre quadrat (l/m2) en menys de dotze hores, amb possibles tempestes molt intenses en lapses de temps inferiors. Això implica la possibilitat que es produeixin desbordaments i algunes inundacions, per la qual cosa Del Campo ha instat a tenir molta precaució.

Classes suspeses

El president de la Junta, Juanma Moreno, ha defensat que uns 350.000 alumnes no hagin anat a classe a primària, secundària i universitat, a les províncies de Màlaga i Granada, davant les fortes pluges i risc d'inundació a conseqüència de la DANA.

En una compareixença davant els mitjans de comunicació amb motiu de la seva assistència a l'acte d'inici d'actuacions per posar en marxa el tramvia d'Alcalá de Guadaíra (Sevilla), el president ha insistit a demanar molta prudència als ciutadans i que segueixin les recomanacions d'autoritats i serveis d'emergència a les dues províncies, que són les que estan veient afectades en aquest moment la DANA.

Ha exposat que el Govern andalús ha decidit que se suspenguessin les classes a la província de Màlaga ia la Conca del Genil, que inclou Granada capital, i la costa granadina, després de les alertes decretades per l'Aemet.

El president ha expressat que és conscient de per a molts pares és un "problema" que els seus fills no tinguin classes perquè s'han de quedar amb ells i poden tenir dificultats per acudir a les seves feines, però del que es tracta és "prevenir": "Prevenir abans que guarir, i ja ho hem vist a València".

"El que fem és minimitzar l'impacte en termes de pèrdua de vides humanes, que és el més important", ha afegit el president, referint-se al risc que suposa agafar el cotxe o desplaçar-se caminant per recollir els fills a les escoles en una situació d'alerta per fortes pluges.