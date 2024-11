VÍDEO: La DANA s'acarnissa sobre Màlaga, on l'aigua ja inunda els carrers i els establiments

Màlaga, inundada. Foto: Twitter @movilidadmlg, CanvaPro d'InstaStudio

Tan sols dues setmanes després que la DANA assotés amb extrema duresa el País Valencià , una nova acumulació de pluges ha arribat a la Península, amb especial severitat a Màlaga i Tarragona, on s'espera que caiguin 180 l/m2, i València , on pot arribar a caure 150 l/m2.

Pel que fa a Màlaga, l'AEMET va llançar una alerta vermella per la DANA, cosa que ha provocat desallotjaments preventius, tancament de col·legis i carrers deserts.

Els usuaris de X han començat a publicar vídeos de la ciutat, on es veu com els carrers comencen a estar inundats, tal com ha demostrat el mateix ajuntament de Màlaga.

Però la resta de ciutadans també han volgut mostrar altres carrers on l?aigua ja corre de manera preocupant.

El riu Guadalmedina també està mostrant els efectes de la DANA, ja que està a punt de sobrepassar els límits i desbordar-se sobre la ciutat.

I l'interior dels establiments tampoc no s'estan alliberant dels seus efectes: