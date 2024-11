Que no t'enganyin a Black Friday! Consells per saber si l'oferta és real o no

L'OCU adverteix que no tots els descomptes són el que semblen. Foto: CanvaPro d'eternalcreative

El Black Friday és cada cop més a prop, i és que el 29 de novembre, milers de comerços a tot Espanya es preparen per oferir descomptes i promocions.

Aquesta cita té el seu origen a Estats Units, on se celebra l'endemà d' Acció de Gràcies , marcant l'inici de la temporada de compres nadalenques. El primer esment del terme data de la dècada de 1960 a Filadèlfia, quan la policia local el va utilitzar per descriure el caos del trànsit i les aglomeracions de compradors. Amb el temps, es va popularitzar com una jornada de grans descomptes i promocions a botigues físiques i, més tard, a plataformes online.

Tot i això, cada vegada més consumidors es pregunten: són reals totes aquestes ofertes?

La desconfiança sorgeix perquè alguns comerços tendeixen a augmentar els preus els dies previs al Black Friday, per després aplicar un descompte que, en realitat, no suposa una rebaixa significativa. A més, estratègies com missatges d'urgència -"només queden dues unitats" o "diverses persones estan veient aquest producte"- poden ser enganyoses i busquen incentivar la compra impulsiva.

Com detectar descomptes reals

Encara que no totes les promocions siguin falses, és important fer compres de forma intel·ligent. Hi ha eines que permeten verificar si un descompte és autèntic i analitza l'historial de preus d'un producte. Per exemple, extensions de navegador i comparadors en línia poden mostrar les fluctuacions de preus, ajudant a determinar si l'oferta realment val la pena.

Algunes de les plataformes que comparen els preus són Verificadordeofertas.com, Google Shopping, Idealo , Kelkoo , Camelcamelcamel o Ofertas.com .

Una altra estratègia eficaç és fer una llista de desitjos amb antelació i fer un seguiment dels preus abans del Black Friday. D'aquesta manera, és més fàcil evitar caure al parany de les ofertes aparentment irresistibles.

Consells de l'OCU per evitar estafes

L' Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) adverteix que no tots els descomptes són allò que semblen. El 2022, va denunciar que el 99% de les ofertes en electrònica no van suposar una veritable rebaixa, sinó que ocultaven pujades de preu prèvies. Per això, recomanen seguir algunes pautes:

Comproveu sempre el preu original al costat del rebaixat. Si no apareix, és possible que no hi hagi una veritable oferta.

al costat del rebaixat. Si no apareix, és possible que no hi hagi una veritable oferta. Comparar preus a diferents botigues abans de comprar. Utilitzar eines en línia pot ajudar a trobar la millor opció.

a diferents botigues abans de comprar. Utilitzar eines en línia pot ajudar a trobar la millor opció. Desar el tiquet o la factura , ja que aquests documents són essencials per a possibles reclamacions.

, ja que aquests documents són essencials per a possibles reclamacions. Recordeu que els drets del consumidor continuen sent els mateixos, fins i tot en períodes de rebaixes. Davant de qualsevol inconvenient, és fonamental sol·licitar el full de reclamacions i formalitzar una queixa si cal.

Amb aquests consells, el consumidor podrà gaudir del Black Friday sense caure en ofertes enganyoses i aprofitant veritables oportunitats destalvi.