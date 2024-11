Tall total a l'AP-7 a Tarragona per pluges torrencials: llargues retencions i desviaments obligatoris

AP-7 tallada a Altafulla aquest 13 de novembre de 2024 - EP

L'arribada d'una nova DANA ha causat interrupcions importants a l'autopista AP-7 al seu pas per Tarragona, on des de les primeres hores d'aquest dimecres es manté un tall total a causa de l'avís vermell per pluges intenses. de fins a 180 litres per metre quadrat en 12 hores, cosa que ha portat les autoritats a extremar les precaucions.

Les restriccions de trànsit van començar a les 6.00 de la matinada, i els controls, com el d'Amposta, s'han establert en diferents punts de la província per alertar els conductors i redirigir la circulació. Aquest tancament ha generat retencions de fins a 8. quilòmetres, afectant tant residents com transportistes que han de seguir rutes alternatives per arribar a la seva destinació.

Mesures preventives i restriccions per alerta màxima a Tarragona

La situació d'alerta ha obligat a prendre decisions excepcionals, com ara suspendre totes les activitats no urgents i prohibir la circulació a les comarques més afectades. Els centres educatius, universitats, serveis judicials i consultes mèdiques no urgents també han tancat les portes per reduir els desplaçaments. i garantir la seguretat ciutadana. Fins i tot, els diputats de Tarragona han cancel·lat la seva assistència al Parlament de Catalunya a Barcelona.

Es recomana als conductors evitar desplaçaments innecessaris a l'AP-7 i altres carreteres de la regió mentre persisteixin les pluges. Les autoritats han demanat atents a les actualitzacions de l'estat de les vies ia les indicacions de trànsit en temps real.