Desactiven l'alerta per pluges a les Illes Balears

Recurs - Inundacions a Porto Cristo - EP

L'Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) ha informat que des del migdia ja no hi ha alertes per pluges actives sobre les Balears.

El pas de la DANA per l'arxipèlag s'ha saldat amb el desbordament del torrent des Domingos Gran a Porto Cristo (Mallorca), que ha obligat a tallar temporalment la carretera Ma-4014

de Cala Murada a Porto Cristo, que ja ha estat reoberta.

També s'ha hagut d'interrompre la circulació a la Ma-4100 (la carretera vella de Sant Llorenç) entre el supermercat Eroski i la rotonda Vipsa.

Bombers de Mallorca i Emergències han hagut d'intervenir en una vintena d'incidents, principalment a les zones de Calvià, Manacor i Puigpunyent, encara que cap de gravetat.