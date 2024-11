Desapareix l'actriu Chanel Banks, coneguda per Gossip Girl, i el seu marit no col·labora en la cerca

Chanel havia estat vivint en un apartament a Playa Vista al costat del seu marit. Foto: Xarxes socials de Chanel Banks

Chanel Banks , coneguda pel seu paper a la popular sèrie Gossip Girl com l'amiga de Jenny Humphrey, ha desaparegut. Des del 30 d'octubre passat, no hi ha notícies de l'actriu, i la seva família està profundament preocupada, especialment perquè el seu marit es nega a col·laborar amb les autoritats.

L'última comunicació de Chanel va ser un missatge de text enviat a la seva cosina, Danielle-Tori Singh , el 30 d'octubre. Des de llavors, tant la seva cosina com la seva mare, Judy Singh , han viatjat al sud de Califòrnia per participar a la recerca. Segons diversos mitjans dels Estats Units, l'espòs de Chanel ha afirmat que l'actriu "no vol ser trobada" i, segons testimonis, ha estat retirant cartells de "desapareguda" a la zona.

La família de Chanel assegura que l'actriu té una relació propera amb ells, cosa que fa improbable que hagi marxat sense donar explicacions . “Cinc dies sense tenir notícies de la meva cosina són senyals d'alerta i d'alarma. No passa més de 48 hores sense parlar amb mi o amb la seva mare... Aquesta nena és com una germana gran per a mi”, va comentar la seva cosina, Danielle, en una entrevista amb ABC7 News.

Gos i cotxe abandonats: els senyals d'alarma a Platja Vista

Chanel havia estat vivint en un apartament a Playa Vista al costat del seu marit. La seva mare i cosina es van traslladar fins allà, només per trobar el cotxe de Chanel estacionat i el seu gos a la vivenda. No obstant això, el portàtil i el telèfon de lactriu no estaven. “Ella no va enlloc sense el gos. Ell li brinda suport emocional,” va explicar Danielle, decidida a no abandonar la recerca fins a trobar la cosina.

Per avançar en la cerca, Danielle ha creat una pàgina a GoFundMe buscant recaptar fons. Segons la família, el Departament de Policia de Los Angeles ha indicat que, com que no hi ha signes de violència ni proves concloents, no poden actuar sense causa probable. Els fons es destinaran a contractar un investigador privat i cobrir les despeses bàsiques, ja que la família no és de Los Angeles i necessita recursos per mantenir-se a la ciutat.

“T'estimem molt. Només volem saber que estàs bé, que estàs fora de perill i que ningú t'ha fet res,” va finalitzar Danielle, en un emotiu missatge dirigit a Chanel, esperant una ràpida resolució.