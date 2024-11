Tarragona continua en alerta vermella per pluges, amb el focus al Baix Ebre i el Montsià

Pluja a Catalunya - Canva Pro

La província de Tarragona enfronta una jornada de pluges intenses a causa de la DANA (Depressió Aïllada en Nivells Alts), que ha deixat sota alerta vermella diverses comarques i ha causat talls a l'AP-7, la principal via de connexió del litoral català. Segons la previsió de Protecció Civil de la Generalitat, les pluges persistiran fins a mitjanit, amb acumulacions de fins a 100 litres per metre quadrat en 24 hores a les comarques de Baix Camp, Baix Ebre, Montsià i Ribera d'Ebre.

El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha emès un avís per la probabilitat que se superin els 40 litres per metre quadrat en només 30 minuts a les àrees del sud i nord-est del país, fet que ha motivat l'activació d'alertes d'emergència i restriccions a la mobilitat a tota la regió. Com a mesura de prevenció, s'han suspès activitats i s'ha limitat el trànsit a comarques d'alt risc, a més d'establir controls a diversos punts de la xarxa viària.

Talls i restriccions a l'AP-7

Des de la matinada, Mossos d'Esquadra i el Servei Català de Trànsit han gestionat talls i desviaments a l'AP-7, especialment als trams d'Amposta en direcció nord i Altafulla en sentit sud, amb retencions que superen els 13 quilòmetres en alguns punts . Les restriccions, que es mantindran almenys fins a mitjanit, han generat importants retencions i llargues esperes per als conductors.

La situació en augment fins a la nit

Al llarg de la tarda, les pluges continuaran amb més intensitat al Baix Ebre i el Montsià. via pública, principalment a l'àrea del Tarragonès i el Baix Camp.

Onatge i forts vents al litoral

A més de les pluges, el litoral tarragoní enfronta fortes onades que, segons el PROCICAT, poden arribar a onades de fins a 2,5 metres. Paral·lelament, el Pla VENTCAT s'ha activat per ratxes de vent superiors als 70 km/h, que podrien intensificar les condicions d'alerta.

Protecció Civil recomana evitar desplaçaments innecessaris a les comarques afectades i prendre precaucions davant de possibles inundacions en zones vulnerables. Les autoritats es mantindran en vigilància contínua durant la nit per respondre qualsevol emergència derivada d'aquest intens episodi de pluges.