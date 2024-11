Quants diners necessiten els països en desenvolupament per combatre el canvi climàtic?

Foto: Bid Invest

Un informe recent del Grup Independent d'Experts d'Alt Nivell sobre Finançament Climàtic (IHLEG) revela que els països en desenvolupament necessiten urgentment un bilió de dòlars a l'any en finançament climàtic per al 2030 , 5 anys abans del que els països rics han proposat a les converses de l'ONU. Aquest grup d'economistes, convocat per les presidències de la COP des del 2021, adverteix que esperar fins al 2035 per concretar aquest finançament podria agreujar les dificultats de les nacions més vulnerables, dificultant-ne l'adaptació a fenòmens meteorològics extrems i la transició cap a economies de baixes emissions.

L' informe, presentat aquest dijous 14 de novembre enmig de les tenses negociacions de la COP29 a Bakú, estableix la necessitat urgent que els països desenvolupats i altres actors financin almenys un bilió de dòlars anuals per ajudar els països pobres . Els líders mundials, que van assistir als primers dies de la cimera, han deixat ministres i alts funcionaris a càrrec de concretar un nou pla de finançament climàtic, l'acord final del qual s'espera per a finals de la setmana que ve. No obstant això, persisteixen grans desacords entre les nacions riques i pobres sobre la quantitat de diners que caldria aportar i les fonts de finançament.

Segons Nicholas Stern, coautor de l'informe, la meta és assolible si els països rics prenen un compromís seriós i acceleren l'acció . Stern va explicar que aproximadament la meitat dels fons necessaris podria provenir del sector privat, mentre que 250.000 milions de dòlars es podrien aportar a través de bancs multilaterals com el Banc Mundial. La resta espera que provingui de combinacions de donacions directes, drets especials de gir de l'FMI i noves formes d'impostos sobre l'aviació i el transport marítim.

Mohamed Adow, director del grup d'experts Power Shift Africa, va celebrar l'informe com un suport a les demandes dels països en desenvolupament, i va subratllar la necessitat d'assolir un acord sòlid sobre finançament a Bakú. "Aquest estudi demostra que els reclams dels països més vulnerables són legítims i que és fonamental aconseguir un consens a la COP29", va afirmar Adow.

Els països en desenvolupament enfronten una pressió creixent per adaptar-se als efectes del canvi climàtic, des de sequeres extremes fins a inundacions devastadores. El finançament adequat és essencial perquè aquestes nacions puguin mitigar i adaptar-se a aquests desafiaments, i segons l'informe, endarrerir l'acció només augmentarà els costos econòmics i humans en el futur.