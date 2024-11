Paz Padilla convoca una cassolada per protestar per la gestió dels polítics després de la DANA

A les xarxes socials ha anat donant les seves opinions, però la seva indignació ha arribat a un punt majúscul. Foto: EuropaPress, CanvaPro de Billion Photos

Si hi ha un personatge públic que s'ha implicat de manera reiterada a ajudar després del pas de la DANA a València, aquesta sens dubte ha estat Paz Padilla. L'actriu i presentadora espanyola ha acudit diverses vegades a les localitats valencianes per posar el seu granet de sorra, acompanyant el xef José Andrés World Central Kitchen.

A més, hi ha hagut altres famoses que l'han acompanyat, com la seva filla Anna, la celebrity Laura Matamoros o la Rosalia mateixa.

A les xarxes socials ha anat donant les seves opinions al respecte, però la seva indignació ha arribat a un punt majúscul i ha convocat una cassolada des dels balcons per al proper diumenge 17 de novembre a les 20:00 hores, convidant els seus seguidors a fer soroll per expressar la seva frustració davant de la gestió política.

“Aquest serà el primer crit organitzat per tots nosaltres. Els corrents. Ni polítics, ni organitzacions. Aquest cop ens toca a nosaltres. I ens escoltareu. Va per vosaltres, València”, va expressar Padilla en el missatge, subratllant la necessitat d'una protesta ciutadana espontània i sense intermediaris.

La humorista reconeix no ser una experta en la matèria, però en la seva publicació carrega contra la classe política: “Hem de dir prou. Estem governats per polítics que juguen a dividir-nos, a pensar que som un ramat sense pensament”, va afirmar, assenyalant que tots els partits tenen responsabilitat a la crisi. Padilla també va manifestar sentir-se “desprotegida” i va demanar “la veritat” sobre els fets.

En el seu al·legat, va reprendre un eslògan que ha cobrat força durant la tragèdia de la DANA: “Només el poble salva el poble. creixent malestar ciutadà i la demanda de respostes clares per part de les autoritats.

La gestió del desastre provocat per la DANA a València continua sent un tema candent a l'agenda pública. El president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, compareixerà aquest divendres a les Corts per detallar l'actuació del seu executiu durant la crisi del 29 d'octubre, quan el desbordament del barranc del Poyo va causar devastació al pas.

Mentrestant, al Congrés dels Diputats i el Senat s'estan duent a terme compareixences de diversos ministres per explicar les mesures adoptades. En aquest context, el Partit Popular ha dirigit les seves crítiques al Govern central i ha assenyalat en particular la ministra de Transició Ecològica i Repte Demogràfic, Teresa Ribera, per la seva gestió durant l'emergència.