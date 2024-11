Dues de cada 10 persones obre fitxers o enllaços desconeguts i s'arrisca a ser víctima de ciberestafa

Molta gent no és conscient dels riscos que hi ha a Internet, segons l'OCU. Foto: Europa Press / Canva Pro

Una enquesta recent de l'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) ha tornat a posar sobre els riscos associats a l'ús d'Internet. I és que encara que la xarxa ofereix múltiples beneficis, l'OCU subratlla la necessitat de mantenir precaucions davant de les amenaces de ciberdelinqüència i les conductes de risc que s'han tornat comunes entre els usuaris.

Un dels principals problemes observats és l'obertura d'enllaços o fitxers sense verificar la procedència, una pràctica realitzada pel 22% dels enquestats. Aquesta acció facilita l'entrada de virus i permet als ciberdelinqüents accedir a informació personal amb finalitats delictives.

Un altre risc és l'ús de xarxes wifi públiques per fer transaccions financeres; el 8% dels usuaris utilitza aquestes xarxes per comprar en línia o fer transferències, exposant les dades bancàries a possibles atacs. Així mateix, el 31% dels enquestats comparteixen informació personal en xarxes socials, cosa que augmenta la possibilitat d'usurpació d'identitat, permetent que altres facin activitats en nom seu o intentin obtenir dades financeres fent-se passar per empreses de confiança.

L'enquesta també revela que el 51% dels usuaris no actualitza els seus sistemes operatius amb regularitat, i el 69% no compta amb antivirus al mòbil, tot i que hi ha opcions gratuïtes disponibles. Aquestes bretxes de seguretat exposen els usuaris a una varietat de ciberatacs. Tot i això, el 97% dels enquestats qualifica el seu nivell d'ús d'internet com a mitjà o avançat, mentre que només el 3% es considera principiant. L'OCU destaca la importància d'estar informat sobre les diferents formes de frau en línia, ja que el 86% dels participants han experimentat almenys un intent d'estafa, i més de la meitat han patit la infecció dels seus dispositius amb virus o programari maliciós.

Pel que fa als menors, l'OCU assenyala que el 10% dels pares reporta que els seus fills van activar serveis de pagament en línia sense adonar-se'n, i el 6% esmenta que els seus fills han estat víctimes d'assetjament o comentaris despectius a internet. A més, adverteix sobre els riscos d'exposició a continguts inapropiats, com ara pornografia i violència, i recomana l'ús d'antivirus i programes de control parental per limitar el temps de pantalla i garantir-ne una navegació segura.

Per ajudar els consumidors, l'OCU proporciona informació actualitzada sobre estafes comunes i duu a terme campanyes de suport per a víctimes de fraus, com ara el phishing, és recolzada per la seva col·laboració amb associacions de consumidors europees i laboratoris independents.