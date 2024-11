Els consells de la Guàrdia Civil sobre el que cal fer davant d'una riuada

Cotxes atrapats en una riuada. Foto: Europa Press

Què cal fer si, de cop i volta, ens trobem enmig d'una riuada ? És una pregunta a què la Guàrdia Civil ha volgut respondre mitjançant una sèrie de consells que han penjat al seu perfil de la xarxa social X.

Els agents han compartit els passos que cal seguir si una riuada o torrent d'aigua ens sorprèn al nostre cotxe. El primer és no intentar travessar-lo i quedar-nos a un marge, on avisarem el 112 . Si no donem la volta i continuem, el torrent s'emportarà el nostre cotxe, i no podrem fer res.

Amb l'aigua a mig roda, és molt difícil controlar el cotxe, i si puja més, ja haurem perdut completament els comandaments. Si ens passa això, haurem d'escapar pel lloc que puguem:

Per la porta: si el cotxe està parcialment submergit, no podràs obrir-la fins a igualar-se la pressió amb l'exterior; recorda que a la part superior hi ha una bossa d'aire per respirar.

si el cotxe està parcialment submergit, no podràs obrir-la fins a igualar-se la pressió amb l'exterior; recorda que a la part superior hi ha una bossa d'aire per respirar. Pel parabrisa: no podràs trencar-lo, però pots pressionar amb els peus per desencaixar-lo.

no podràs trencar-lo, però pots pressionar amb els peus per desencaixar-lo. Per la finestreta: si no la pots baixar, trenca amb un objecte punxant, surt pel costat contrari al corrent i puja al sostre.

si no la pots baixar, trenca amb un objecte punxant, surt pel costat contrari al corrent i puja al sostre. Nedar cap a la riba: des d'aquesta posició, decideix cap on nedar (la riba més propera, un arbre on agafar-se…) però sempre a favor del corrent.

Foto: Guàrdia Civil

Quan estiguis a l'exterior, t'has de quedar en un lloc visible i esperar que l'equip d'emergències et reculli i et posi fora de perill.