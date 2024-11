World Central Kitchen, l'ONG que porta aliments a les zones en crisi, obre una recaptació de fons

WCK col·labora estretament amb organitzacions locals i activa una xarxa de suport que inclou des de cuiners locals fins a voluntaris de la comunitat. Foto: EuropaPress

World Central Kitchen (WCK) , l'organització internacional que porta menjars nutritius a comunitats afectades per desastres naturals, crisis humanitàries i emergències climàtiques, ha llançat una nova campanya de recaptació de fons. WCK s'ha consolidat com una força crucial a l'ajuda humanitària, proporcionant més de 300 milions de menjars frescos a tot el món.

WCK va ser fundada pel xef José Andrés amb un objectiu clar: respondre a emergències amb la màxima rapidesa possible i brindar no només alimentació, sinó també esperança i consol. L'organització s'ha guanyat el respecte i el reconeixement pel seu enfocament eficaç i adaptable, que es basa en l'activació de xarxes locals de restaurants, camions de menjar i cuines d'emergència al terreny.

Resposta ràpida en situacions d'emergència

El que distingeix WCK és la seva capacitat per mobilitzar-se ràpidament en situacions de crisi. Tot just passa un desastre, l'equip d'auxili de l'organització es desplega a la primera línia amb una meta clara: començar a cuinar i distribuir menjars als afectats. La filosofia de WCK és que el menjar no sols alimenta el cos, sinó també l'esperit, i que, en temps de dificultat, un plat calent pot representar un raig d'esperança.

Per dur a terme la seva missió, WCK col·labora estretament amb organitzacions locals i activa una xarxa de suport que inclou des de cuiners locals fins a voluntaris de la comunitat, assegurant que l'ajuda arribi de manera efectiva i ràpida a les persones que més en necessiten.

Com contribuir a la campanya

La pàgina de recaptació de fons acabada de llançar cerca augmentar els recursos perquè WCK continuï amb la seva tasca vital. Qualsevol persona interessada a col·laborar-hi pot fer una donació, que es destinarà directament als esforços d'ajuda alimentària d'emergència que l'organització duu a terme a tot el món. A més, es convida la ciutadania a compartir la campanya a les xarxes socials per maximitzar l'impacte d'aquesta iniciativa solidària.

La recaptació de fons és una oportunitat per recolzar una organització que, en paraules dels seus voluntaris, "arriba primer a la primera línia", sempre a punt per oferir un plat nutritiu als que més ho necessiten en temps de crisi. Donar WCK és una manera de demostrar solidaritat amb comunitats vulnerables i de contribuir a un món més compassiu.

L'objectiu és arribar als 100.000€, i de moment tenen 1.515€. Per aportar el teu granet de sorra, ho pots fer des d'aquest enllaç.