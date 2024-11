Salvador Busquets es converteix en el nou president de Càritas Catalunya

Salvador Busquets és un treballador social i activista destacat en temes d'inclusió social. Foto: EuropaPress

Els bisbes de la Conferència Episcopal Tarraconense (CET) han nomenat Salvador Busquets president de Càritas Catalunya, informen en un comunicat conjunt.

Ho ha anunciat el bisbe auxiliar de Barcelona i bisbe delegat de la CET a Càritas Catalunya, Xavier Vilanova durant l'Assemblea General de Càritas Catalunya celebrada aquest dijous al matí.

Salvador Busquets, exdirector de Càritas Diocesana de Barcelona, substitueix Francesc Roig i prendrà possessió del càrrec l'1 de gener del 2025.

Salvador Busquets és un treballador social i activista destacat en temes d'inclusió social, especialment conegut per la seva tasca en organitzacions que treballen amb persones en situació de pobresa i exclusió social a Espanya. Ha estat vinculat a entitats com Càritas , una de les organitzacions més importants en l'atenció a col·lectius vulnerables al país.

Busquets ha ocupat càrrecs de responsabilitat a Càritas, sent director de Càritas Diocesana de Barcelona , on ha impulsat projectes centrats en la lluita contra la pobresa, l'atenció a persones sense llar, la inclusió laboral i la sensibilització sobre les desigualtats socials. Al llarg de la seva carrera, ha treballat en estreta col·laboració amb diferents institucions i organismes per promoure polítiques públiques que garanteixin una justícia social més gran i la defensa dels drets de les persones més vulnerables.

La seva tasca ha estat reconeguda tant a nivell social com acadèmic, i és una figura destacada en la defensa d'un model social més just i equitatiu. Sovint participa en conferències, debats i mitjans de comunicació, aportant la seva visió i experiència sobre els reptes que enfronta la societat en termes de desigualtat i pobresa.