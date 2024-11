Gairebé 4 de cada 10 homes opina que les dones cuiden millor els fills

L'estudi ha conclòs que els estereotips de gènere persisteixen. Foto: EuropaPress

El 39% dels homes creu que les dones estan més capacitades per cuidar els fills i el 37% opina que són elles les que estan més preparades per cuidar la gent gran i els familiars malalts, segons es desprèn de l'estudi 'Segueixen vius els estereotips de gènere al segle XXI?', de l'Observatori Social de la Fundació La Caixa.

L‟estudi analitza l‟atribució de trets de personalitat entre homes i dones i constata la perpetuació d‟estereotips de gènere. La investigació ha estat liderada per Marta Fraile, de l'Institut de Polítiques i Béns Públics (CSIC), i Paula Zuluaga, del Departament de Ciència Política de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i està sustentada en les respostes d'una enquesta en línia a 5.012 persones entre 16 i 75 anys.

Així, l'estudi ha conclòs que els estereotips de gènere persisteixen, especialment en la generació 'millennial', però també entre els més grans de 41 anys . "El que veiem és que els més joves tendeixen a presentar visions menys estereotipades. En canvi, les generacions de més grans, especialment la dels mil·lennistes, i, per descomptat, els més grans de 41 anys, generació 'X' i generació 'boomer', són els grups que presenten visions més estereotipades de la societat", ha explicat la coautora de l'estudi Marta Fraile.

En aquest sentit, l'estudi reflecteix que "se segueixen percebent com a rols fortament feminitzats". En concret, apunta que el 39% dels homes i el 34% de les dones consideren que elles estan més capacitades per tenir cura dels fills. A més, el 37% dels homes i el 33% de les dones opinen que elles són les que estan més preparades per cuidar la gent gran i els familiars malalts.

Preguntats pels trets que els defineixen com a persona, els resultats mostren que els homes amb edats compreses entre els 55 i els 75 anys, la generació 'boomer' , s'identifica més que les dones amb trets com el lideratge, seguit de la competició i el risc.

Igualment, els de 41 a 54 anys (generació 'X') trien la competició, el risc i el lideratge, mentre que els homes que tenen edats entre els 26 i els 40 anys (generació 'millennial') també es reconeixen més que les dones de la seva edat amb trets com la competició i el risc, així com el conflicte. Per acabar, els joves del grup d'edat entre els 16 i els 25 anys (generació 'Z') s'identifiquen amb la competició i la seguretat en si mateixos més que les dones de la seva edat.

En el cas de les dones, les participants amb edats compreses entre els 55 i els 75 anys s'identifiquen més que els homes amb trets com l'afecte, la preocupació pel benestar dels altres i la importància de l'aspecte físic. les de la generació 'X' (entre 41 i 54 anys), elles també s'identifiquen més que els homes amb la preocupació pel benestar dels altres, seguida de l'afecte, mentre que les que tenen entre 26 i 40 anys (generació 'millennial') s'identifiquen especialment amb l'empatia, seguida del benestar dels altres.

Pel que fa al grup més jove (dels 16 als 25 anys), destaca l'empatia i el benestar dels altres com a atributs que les defineixen més. Així mateix, són les úniques que s'identifiquen amb el tret de la independència més que no pas els homes de la seva edat.

El 30% pensa que tenir cura de la imatge física és un tret típic de dones

D'altra banda, l'estudi reflecteix que fins a un 30% del total de participants declara que escoltar els altres i tenir molta cura de la imatge física són trets típics de dones. En canvi, de tots els trets percebuts com a típicament masculins, només en un, el de la predisposició a assumir riscos, arriba a un percentatge rellevant, del 24.

Respecte a les atribucions dels rols tradicionalment associats als homes, l'estudi mostra que “són força baixes”. Així, el 6% dels homes i el 7% de les dones creuen que ells estan més capacitats per ser portaveus d'un partit polític; el 9% dels homes i el 5% de les dones consideren que ells estan més preparats per liderar equips de treball. Finalment, el 6% dels homes i el 4% de les dones responen que els primers són més competents per engegar una nova idea comercial.

Les investigadores també van demanar als entrevistats que decidissin, entre un total de 12 àmbits professionals, els quals consideraven més propis d'homes, de dones o de tots dos. En aquest sentit, els que consideren que els àmbits professionals són més adequats per a dones mai no superen el 15% del total de participants. No obstant això, els percentatges més grans es concentren precisament en els sectors més feminitzats com ara la sanitat, l'educació, l'art o les tasques d'oficina

Pel que fa a les diferències de gènere, revela que els homes solen mostrar visions més estereotipades que les dones, especialment en el cas del sector assistencial, sanitari i de la cura de persones.

"Encara que les idees tradicionals que associen la capacitat de lideratge a allò masculí semblen estar disminuint entre les generacions més joves, als homes se'ls segueix associant en major mesura que a les dones amb funcions emprenedores. Però potser el resultat més clar és la vinculació de les dones amb tasques associades a les cures. Finalment, els estereotips de gènere es mantenen a l'àmbit professional, en especial als àmbits més feminitzats, com la sanitat o l'educació”, ha conclòs Fraile.