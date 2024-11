La notícia falsa viral de l'Agència EFE: no s'ha estrellat cap helicópter contra la Torre de Cristal a Madrid

Notícia falsa EFE - X

L'Agència Efe ha difós per error una alerta sobre el suposat accident d'un helicòpter a la Torre de Vidre de Madrid, fet que en realitat no va passar. La publicació, visible al compte d'Efe a la xarxa social X, deia: "#ÚLTIMAHORA Un helicòpter s'estavella contra la Torre de Cristal de Madrid".

La falsa notícia ha estat replicada ràpidament per diversos mitjans de comunicació espanyols, generant alarma a les xarxes socials abans que Efe emetés un aclariment al mateix compte, explicant que l'accident no havia tingut lloc. "Per error EFE ha publicat un titular a X sobre un accident d'un helicòpter a Madrid que no es correspon amb cap informació de l'Agència. L'accident a què es refereix aquest text no s'ha produït. Disculpin les molèsties", ha rectificat l'agència de notícies.