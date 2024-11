Gairebé la meitat de les víctimes mortals de la DANA tenien més de 70 anys

Una voluntària neteja el fang en un carrer afectat per la DANA. Foto: Europa Press

Més d'un centenar de les 216 víctimes mortals de la DANA que el 29 d'octubre passat va afectar bona part de la província de València té 70 anys o més (15 són nonagenaris) i també hi ha 9 menors d'edat, segons l'anàlisi detallat facilitat pel Centre d'Integració de Dades (CID) constituït per la catàstrofe.

Aquestes són les xifres de víctimes que deixen les precipitacions del 29 d'octubre a la província de València, amb índexs rècord, mai abans vists a Espanya, i que van desbordar rius i barrancs que van inundar i arrasar poblacions, principalment les de la comarca de l' Horta sud (considerades la zona zero d'aquest temporal) però també d'altres com Algemesí, Xiva o Utiel. En total hi ha 88 municipis afectats més o menys, segons les dades del Centre de Coordinació Operativa Integrat (Cecopi).

Del total dels morts comptabilitzats al CID, 131 són homes i 85 dones , 190 eren de nacionalitat espanyola i 26 més tenien 11 nacionalitats diferents, la majoria, de procedència romanesa, amb 9 víctimes mortals .

Per edats, un total de 104 tenen igual o més de 70 anys: 15 tenen 90 anys o més; 52 o més de 82 anys i 37 igual o més de 70. D'ells, 6 van perdre la vida en una residència de Paiporta, segons s'ha confirmat al llarg d'aquests dies.

33 més de les víctimes té 60 anys o més; 38, 50 anys o més; 16, 40 anys o més; sis, 30 anys o més; deu, 20 anys o més i hi ha 9 menors d'edat: dos d'11 o més anys i set per sota d'aquesta edat. Entre ells, segons les informacions confirmades, dos germans de tres i cinc anys desapareguts a la zona del Mas del Jutge de Torrent i un altre de quatre anys mort a Sot de Chera en esfondrar-se un edifici al costat del riu.

La majoria de les víctimes (el CID concreta el lloc on es va produir l'aixecament del cadàver no la seva localitat d'empadronament), es van localitzar a Paiporta, un municipi completament devastat per l'aigua, on es van trobar 45 dels cossos.