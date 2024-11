Reprenen la cerca per mar de persones mortes després de finalitzar la nova DANA

Militars de l'Armada treballen a la recerca a L'Albufera. Foto: Europa Press

La recerca al mar de possibles víctimes com a conseqüència de la catastròfica DANA que va atropellar amb diversos municipis de la província de València fa una mica més de 15 dies es va reprendre dijous passat 14 de novembre "conforme les condicions meteorològiques ho van permetre".

Aquestes tasques van quedar compromeses des de dimecres 13 passat i van ser finalment suspeses durant la jornada de dijous 14 a causa de les condicions meteorològiques adverses i del fort onatge que no va permetre treballar a l'operatiu.

Sobre el terreny afectat per la DANA hi ha desplegats 1.891 bombers i 8.561 efectius de l'Exèrcit, dels quals 2.103 pertanyen a la UME. També hi ha més de 800 voluntaris de protecció civil de tot Espanya.

A l'àmbit de la seguretat ciutadana hi ha 9.728 agents, entre policies nacionals i guàrdia civil, més de 500 efectius de les diferents policies locals i més de 130 efectius de la Policia de la Generalitat.

En aquest context, cal ressaltar que els responsables del dispositiu activat per Salvament Marítim per localitzar al mar possibles víctimes de la DANA van assenyalar dimarts passat que esperen que el nou temporal previst a partir de dimecres, amb fortes pluges, vent i onatge, ajudés a arrossegar cap a la costa possibles restes mortals. "Aquesta DANA pot facilitar que tot el que estigui encallat es dirigeixi cap a la costa", ha indicat el cap del centre de coordinació de Salvament Marítim a València, Antonio Padial, en una visita a les instal·lacions al costat del coordinador de seguretat de Capitania Marítima, Víctor Morant.