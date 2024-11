Acció contra la Fam aposta per la ramaderia regenerativa per combatre la desnutrició

Un hort de Guatemala on ACH ha posat en marxa el sistema experimental de reg "Arbre de pluja". Foto: ACH

Acció contra la Fam ha apostat per impulsar l'agroecologia com una de les solucions a la desnutrició causada per la crisi climàtica i ha posat com a exemple algunes de les seves iniciatives a diferents països del món com un arbre de la pluja a Guatemala o la ramaderia regenerativa a Níger i Senegal .

A Guatemala ha implantat un sistema que recull l'aigua de pluja durant la temporada humida i l'emmagatzema, permetent que les plantes disposin d'aigua durant els períodes d'escassetat. Segons destaca l'ONG, ha incrementat la producció de iuca un 16%, millorant la seguretat alimentària local.

Per la seva banda, els programes pilot de ramaderia regenerativa al Níger i el Senegal gestionats per Acció contra la Fam estan restaurant la fertilitat del sòl, millorant la retenció d'aigua i facilitant l'absorció de carboni; mentre que a les Filipines, l'organització treballa amb comunitats locals per desenvolupar pràctiques agrícoles resilients, incloent-hi el cultiu de varietats tradicionals adaptades al canvi climàtic.

A més, al Sahel, un sistema d'alerta primerenca basat en imatges satel·litàries ajuda els pastors a trobar pastures durant les sequeres, protegint els seus mitjans de vida; i, alhora, noves aplicacions com REact permeten a les ONG integrar energies renovables en els seus projectes, promovent així un desenvolupament més sostenible.

Segons ha advertit Acció contra la Fam, es calcula que 183 milions de persones estaran en risc de patir gana el 2050 com a conseqüència de la crisi climàtica, cosa que, segons l'ONG "obliga a prioritzar solucions que garanteixin la seguretat alimentària, la resiliència, l'autonomia i la sostenibilitat de les regions més afectades a llarg termini”.

Per això, amb motiu de la Conferència de Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic d'aquest any (COP29), que se celebra de l'11 al 22 de novembre a Bakú (Azerbaidjan), Acció contra la Fam ha reiterat "que l'augment de les temperatures , la degradació del sòl i els fenòmens climàtics extrems són indissociables de la creixent crisi alimentària que pateixen les regions més vulnerables del món”.

"Com que la fam és una conseqüència directa de l'escalfament global, els esforços encaminats a mitigar-lo s'han de centrar a garantir l'accés a l'alimentació i la salut a llarg termini", ha insistit l'ONG, que ha animat a aprofitar els avenços tecnològics en benefici del planeta i estendre les pràctiques ecològiques a totes les activitats del sector humanitari.