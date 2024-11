La Fundació La Caixa convoca ajuts d'1 milió per atendre els afectats per la DANA

Dues voluntàries de la Fundació La Caixa s'abracen. Foto: Fundació La Caixa

La Fundació La Caixa ha anunciat la convocatòria extraordinària d'ajudes per un total d'1 milió d'euros destinades a entitats socials que treballen a la província de València dedicades a atenen afectats de la DANA .

Es poden presentar iniciatives des d'aquest divendres 15 de novembre i les entitats podran demanar fins a 20.000 euros: la valoració de les actuacions es farà per ordre de presentació fins esgotar la dotació prevista i han de ser iniciatives dirigides específicament a donar resposta a la situació d'emergència i les necessitats immediates derivades de la DANA.

Les sol · licituds es poden presentar a través de laplicació de convocatòries de Projectes Socials de lentitat .

La fundació ha detallat el pla d'acció per atendre els damnificats, que compta amb una dotació inicial de més de 5 milions d'euros i inclou aquesta convocatòria extraordinària.

Un pla dajuda, dues fases

El conjunt del pla dajuda es dirigeix a les zones més afectades per la gota freda i es desenvoluparà en dues fases: la primera, demergència, per donar resposta ràpida a les necessitats més immediates dels damnificats; la segona, de recuperació, per a l'acompanyament d'aquestes persones a llarg termini a diferents nivells.

Es concretarà en 4 línies dacció: emergència, centrada en suport a rehabilitació, sanejament d infraestructures, transport i evacuació de persones; inclusió social, per a necessitats bàsiques de persones i famílies; salut, enfocada a acompanyament psicosocial de víctimes i salut comunitària; i atenció a la infància per facilitar espais d'acompanyament segurs, lúdics i de conciliació.

De la mateixa manera, apunten que "s'està treballant estretament" amb Creu Roja Espanyola, Càritas, Save the Children, bancs d'aliments, Fundació Secretariat Gitano i Acció contra la Fam, per unir esforços amb aquestes entitats de referència i coordinar la resposta a la catàstrofe.