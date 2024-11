VÍDEO | Així estan treballant els Bombers de Catalunya per ajudar les víctimes de la DANA

Bombers de la Generalitat a València - Bombers

Els Bombers de la Generalitat de Catalunya han enviat el seu cinquè contingent per ajudar a les localitats valencianes d'Algemesí i Paiporta, greument afectades per les pluges torrencials provocades per la DANA. Segons han informat al compte oficial de X, l'actuació se centra a garantir el funcionament correcte dels sistemes de drenatge d'aigües.

El cinquè contingent #bomberscat està treballant per garantir el bon funcionament dels sistemes de drenatge d'aigües a Algemesí i Paiporta. Amb 45 bombers a cada municipi, es coordina amb altres cossos d'emergències per desbloquejar el clavegueram i evitar acumulacions d'aigua ”, van assenyalar a la seva publicació, recollida per CatalunyaPress .

Treball en equip per mitigar els danys

En total, l'equip està compost per 45 efectius a cadascun dels municipis, que col·laboren estretament amb altres cossos d'emergències per desencallar els sistemes de clavegueram, un pas essencial per evitar noves inundacions i accelerar el procés de recuperació en aquestes localitats.