Augmenten 217 les víctimes mortals de la DANA a València

La xifra total de víctimes mortals registrada a causa de la Dana i les inundacions que van afectar la província de València el 29 d'octubre passat ha augmentat fins a 217, després de la mort d'una persona en un centre hospitalari.

Aquests 217 morts, tots amb autòpsia realitzada, estan plenament identificats i en 213 dels casos les seves famílies ja s'han fet càrrec de les restes mortals per celebrar els funerals, segons recull el balanç amb l'acumulat històric des de l'inici d'aquest episodi que elabora el Centre d'Integració de Dades (CID), actualitzat aquest divendres, 15 de novembre, a les 20.00 hores, segons ha informat aquest organisme en un comunicat.

De les 217 identificacions de les víctimes mortals, 168 s'han produït gràcies a l'anàlisi d'empremtes dactilars i 45 per ADN, mentre que quatre casos es corresponen amb identificació hospitalària en vida.

Per part seva, les oficines 'ante mortem' habilitades per la Policia Nacional i la Guàrdia Civil en col·laboració amb els metges forenses comptabilitzen actualment 14 expedients actius per denúncies de desaparició, dos menys que al tancament del balanç d'ahir dijous, a les 20.00 hores .

Tots dos paràmetres, el de desaparicions actives i el nombre total de víctimes mortals, són diferents, per la qual cosa no s'han de sumar en cap cas.

Els expedients 'davant mortem' de persones desaparegudes que estan actius corresponen exclusivament a denúncies on els familiars han aportat diferents dades i han facilitat mostres biològiques a les oficines policials que permetran la identificació posterior dels seus éssers estimats.

D'aquesta manera, en comparació del balanç del dia anterior, les últimes 24 hores es comptabilitzen una persona morta més --amb les corresponents autòpsia i dictamen d'identificació ja realitzats-- i dos expedients per desaparició actius menys.

D'altra banda, la morgue habilitada a Fira València, on es deriven tots els cadàvers des de la Ciutat de la Justícia de València una vegada realitzada l'autòpsia, ha lliurat a les seves famílies --fins a les 20.00 hores d'aquest divendres-- les restes de 209 de les víctimes mortals, tres més que les fetes fins ahir dijous fins a les 20 hores.

Aquests 209 casos se sumen als quatre relatius a persones que van morir després d'ingressar amb vida a un centre hospitalari. D'aquesta manera, ja són 213 les famílies, d'un total de 217, que s'han pogut fer càrrec de les restes mortals dels seus éssers estimats per donar-los el seu darrer adéu, després de l'expedició de la documentació necessària per part dels jutjats.