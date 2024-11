La RAE assenyala la manera correcta de formular un riure a internet: ni "jajaja" ni "hahaha"

La RAE assenyala la manera correcta de fer un riure a internet: ni "jajaja" ni "hahaha" | Europa Press

La Reial Acadèmia Espanyola (RAE) ha establert una norma clara sobre la forma correcta de representar el riure a l'escriptura en espanyol. directriu cerca respectar les regles d'accentuació de l'idioma i evitar la creació de paraules compostes incorrectes.

Quan s'escriu "jajaja" com una única paraula, es genera una paraula plana la força de la qual recau en la penúltima síl·laba. Segons les normes d'accentuació de l'espanyol, hauria de portar titllament per ser correcta. Aquesta solució, però, no és pràctica ni adequada en contextos informals.

L'ús de "hahaha", encara que estès per la influència de l'anglès, no és considerat correcte en espanyol. La 'h' inicial representa un so que no existeix a la nostra llengua i, per tant, desvirtua la grafia espanyola.

La regla també s'aplica a altres expressions com "jejeje", "jojojo" o "jijiji", que s'haurien d'escriure com a "je, je, je", "jo, jo, jo" i "ji, ji, ji", respectant l'ús de les comes.

Hi ha una excepció a la norma en casos on el riure s'empra com a substantiu. En aquests contextos, s'ha d'escriure tot junt i amb titlla a l'última síl·laba, com a "Molt jijijí i poc treballar".

Aquesta norma ha estat inclosa en una nova 'Crònica de la Llengua Espanyola', dedicada al mestissatge, i va ser presentada al XVII Congrés de l'Associació de les Acadèmies de la Llengua Espanyola (ASALE), president de la RAE, va destacar la importància que la intel·ligència artificial utilitzi un espanyol correcte i eviti la creació de dialectes artificials.