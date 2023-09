Ganivet / Arxiu

Un home s'ha suïcidat després d'atacar les seves tres filles al districte de Kottayam (Índia). El pare els va causar ferides mortals a les seves tres filles mitjançant el tall de les goles, per la qual cosa les va degollar

Les nenes tenien 7, 12 i 13 anys. Els familiars van intentar salvar-los la vida portant-los a l'Hospital Kottayam Medical College, centre que quedava a prop de l'habitatge de les petites. Gràcies a aquesta ràpida intervenció, totes tres segueixen vives.

La nena més jove es troba en estat crític i està rebent tractament a la Unitat de Cures Intensives (UCI), mentre que les altres dues nenes es troben estables. És important esmentar que la mare està separada de l'home i no resideix amb la família, i per això no va poder evitar l'atac.