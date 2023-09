Esmoladora angular / Pxfuel

Un pare de 37 anys ha estat detingut i acusat d'assassinar el fill adolescent de 16 anys, segons ha informat la policia. El progenitor el va matar amb una esmoladora angular i va deixar el cadàver perquè el descobrís el seu avi.

Stephen Thomas Rodda, de 37 anys, s'enfronta a càrrecs per l'homicidi del seu fill, Stephen Lee Rodda, de 16 anys. L' Oficina del Xèrif del comtat de Polk (Estats Units) va dur a terme el seu arrest i va presentar els càrrecs dilluns passat.

Durant una conferència de premsa, el xèrif Grady Judd va detallar que l'avi del jove, Thomas Rodda, de 67 anys, va tornar a casa cap a les 11.00 hores del matí després de visitar la seva dona, que es troba en procés de recuperació per una lesió. Va ser en aquell moment quan Thomas va observar el sospitós fora de la casa, cosa que va donar inici al tràgic succés.



L'oficina del xèrif va informar que Rodda es va dirigir al seu pare amb aquestes paraules: "Jo no hi entraria si fos tu. Vaig matar algú. Potser has de trucar a la policia".

Quan l'avi va ingressar a la casa, va trobar les restes mutilades del seu nét al menjador. Segons la investigació inicial de l'oficina del xèrif, se sospita que el sospitós va fer servir una esmoladora angular per perpetrar l'assassinat.

L'avi va relatar a les autoritats que "no era estrany que el seu fill parlés coses rares", possiblement a causa del consum de metamfetamina i episodis psicòtics, segons ha informat el xèrif. El motiu després de l'assassinat encara no ha estat aclarit, i les investigacions estan en curs.

És important assenyalar que Stephen Thomas Rodda tenia un extens historial d'enfrontaments amb la justícia, incloent-hi una ordre d'arrest a Carolina del Sud, i havia residit en diversos altres estats, com Texas, Washington DC i Ohio.