Jove detinguda per apunyalar el seu avi -

Una noia de 22 anys de Louisiana (Estats Units) va ser arrestada després d'apunyalar el seu avi perquè li va demanar que es dutxés.

Dimarts, l'Oficina del Xèrif de Caddo Parish va dir en un comunicat de premsa que es va intensificar una discussió entre Carrington Harris, de 22 anys, i els seus avis dins d'una casa de Keithville, Louisiana, després que "li van demanar que es dutxés ".

Poc després, suposadament va començar a fer malbé la propietat i va tallar l'electricitat, segons el comunicat.

La parella va intentar subjectar Harris, que va escapar, va agafar un ganivet de la cuina i va apunyalar el seu avi a la cara , segons les autoritats.

L'avi va ser portat a un hospital per rebre tractament i de moment se'n desconeix l'estat de salut.

Harris suposadament va fugir de l'escena després de l'incident i es va dirigir al bosc, van dir les autoritats. La van trobar unes hores més tard amagada darrere una casa propera.

Va ser arrestada per càrrecs d?agressió per abús domèstic i agressió per abús domèstic amb una arma perillosa, segons el comunicat. Harris està detinguda al Centre Correccional Caddo sense dret a fiança.