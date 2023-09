Foto: Facebook

Un oficial de policia de 23 anys s?enfronta a sis càrrecs per una presumpta violació, a més d?un per amenaça de mort i un altre per violar una ordre de no cometre abús sexual. Aquestes acusacions han estat presentades aquest matí.

La investigació va arrencar dimecres quan una dona va ser trobada al carrer en molt mal estat i va relatar als agents que havia estat agredida dins una residència i posteriorment forçada a pujar a un vehicle.

Clifford Mitchell, que ha estat suspès de les seves funcions, va comparèixer sota custòdia al Tribunal de Magistrats de Westminster, però no va fer cap declaració de culpabilitat. La jutgessa de districte Briony Clarke va remetre el cas al Tribunal de la Corona de Croydon, programant la propera audiència per al 5 d'octubre.

L'oficial ha estat suspès de les seves funcions i s'ha remés el cas a l'Oficina Independent de Conducta Policial. El subcomissionat adjunt Stuart Cundy va dir: "Aquestes són acusacions horribles i la víctima està rebent suport d'agents especialment capacitats".