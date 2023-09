Kigali / Wikipedia Commons

La policia a Rwanda ha detingut un home de 34 anys acusat de ser un assassí en sèrie. Segons les autoritats, aquest individu presumptament hauria comès més de 10 assassinats i hauria ocultat els cossos a la seva pròpia cuina.

La investigació policial va començar quan el sospitós va ser desallotjat del seu habitatge de lloguer a Kicukiro, un suburbi de Kigali (Rwanda), pel fet que no pagava la mensualitat. Després d'aquest desallotjament, les autoritats van ser alertades.

Un oficial de policia va informar als mitjans locals que les víctimes semblaven ser principalment treballadores sexuals, incloent-hi tant homes com dones.

Un oficial de policia va revelar al diari de Rwanda, The New Times , que dilluns, quan els agents van intentar desallotjar l'home, aquest va oposar certa resistència. "Es va disculpar i va plorar excessivament, cosa que va aixecar les nostres sospites. Va ser a la comissaria on va confessar haver matat algunes persones, cosa que va portar Rib [Oficina d'Investigació de Rwanda] a investigar", va afirmar el funcionari.

Fins ara, s'han recuperat diversos cossos, tot i que el nombre exacte es determinarà després de fer investigacions forenses, segons ha explicat Thierry Murangira, el portaveu de Rib.

"Operava atraient les seves víctimes, la majoria prostitutes, a casa seva, on els robava els seus telèfons i pertinences i després les escanyava fins a matar-les i les enterrava en un forat cavat a la cuina de casa llogada", va dir Murangira.

Fins ara, no s'ha presentat cap acusació formal en contra. D'acord amb els informes, l'individu ja havia estat detingut al juliol sota sospita de robatori, agressió sexual i amenaces contra diverses dones, però va ser alliberat a causa de la falta de proves que recolzessin les acusacions en contra.