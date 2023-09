Un nen de 14 anys ha mort després de consumir un aperitiu extremadament picant com a part d'un desafiament de TikTok a Worcester (Estats Units). La família del jove atribueix la mort a les complicacions derivades de la ingesta d'aquest aliment, mentre s'esperen els resultats de l'autòpsia. El fabricant i promotor del desafiament està retirant el producte del mercat, encara que al seu embolcall especifica que el producte és apte únicament per a adults.

La prova consisteix a menjar un nacho que es promociona com el més picant del món i resistir la temptació d'ingerir qualsevol aliment o beguda per alleujar la intensitat de la cremor . Aquest snack és fabricat per la marca Paqui i es pot comprar per Internet. Ve empaquetat en un embolcall en forma de taüt, amb un advertiment clar que no ha de ser consumit per menors d'edat ni per persones sensibles al picant o amb al·lèrgies alimentàries.

L'empresa Paqui va emetre un comunicat dijous 7 passat en què destaca que el "Paqui One Chip Challenge" està destinat exclusivament a adults. A més, ressalta que el producte no és adequat per a nens ni per a persones que són sensibles a menjars picants, tenen al·lèrgies alimentàries, estan embarassades o tenen problemes de salut subjacents. Com a resultat, lempresa ha decidit retirar el producte del mercat.