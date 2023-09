Pont / Freepik

Una investigació revela que una noia es va suïcidar tres mesos després de patir una experiència traumàtica d?abús i drogoaddicció mentre gaudia d?unes vacances a Grècia.

El tràgic succés involucra Julie Crowe , de 18 anys, resident a Dunshaughlin (Irlanda), que va morir el 4 de novembre del 2019 en llançar-se des d'un pont que travessa l'autopista M3.

En una audiència del tribunal forense de districte de Dublín dijous passat, es va explicar per què Julie va patir un deteriorament emocional i va desenvolupar pensaments autodestructius després de ser agredida durant unes vacances l'agost del 2019, en companyia d'amics.

A més, es va informar durant la investigació que les autoritats locals irlandeses no havien rebut actualitzacions sobre l'avenç de cap indagació penal a Grècia, malgrat haver realitzat múltiples sol·licituds després de proporcionar una declaració de Julie als seus homòlegs grecs a través de la Interpol.

En el context de la investigació, el pare de Julie, Gary Crowe, va declarar que va prendre la decisió de treballar des de casa el matí del 4 de novembre del 2019, atès que la seva filla no havia aconseguit adormir-se.

Crowe va explicar que va trobar la seva filla en un estat de desànim i desconnexió notables quan la va despertar al voltant de les 12.20 hores. Julie, enmig d'aquesta atmosfera, es va disculpar per les despeses d'un viatge recent de la família als Estats Units. Crowe, preocupat per la seva filla, la va abraçar en un intent per ajudar-la a sortir del seu estat d'ànim.

Mentre Julie es dutxava, Crowe va notar la presència d'una nota al seu llit i quan va anar a buscar la seva filla, no la va veure enlloc de la casa. Preocupat, Crowe va trucar a la seva dona per informar-lo sobre la situació.



A la nota, feia referència a Rathbeggan Lakes. Quan va arribar al pont, Crowe va relatar que va observar com el trànsit s'aturava a l'autopista abans de percebre la seva filla estesa a terra. Tant el seu pare com alguns transeünts van intentar reviure-la, però va ser en va.

En el transcurs de la investigació, es va revelar que el personal mèdic va comunicar a la família que Julie havia patit lesions catastròfiques de les quals no es podria recuperar. Tràgicament, es va confirmar la seva mort pocs minuts després.