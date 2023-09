Primer pla ferrocarril

La policia de Mumbai va detenir un individu a bord d'un tren quan intentava emportar-se per força la filla de cinc anys d'una dona amb qui tenia la intenció de contraure matrimoni. El sospitós estava profundament enamorat de la dona i anhelava casar-s'hi malgrat la seva negativa.

La petita de cinc anys residia amb els seus pares i un germà gran a la zona de Kamathipura, a Mumbai (Índia). La dona, de 28 anys i dedicada a les feines de la llar, es va despertar dimarts al matí per descobrir que la seva filla havia desaparegut.

Immediatament va presentar una denúncia per desaparició i va manifestar a les autoritats policials les seves sospites sobre un individu que l'havia estat pressionant perquè contragués matrimoni contra la seva voluntat. L'individu acusat, Rotin Ghosh, de 35 anys, prové de Bengala Occidental, segons han informat les autoritats policials.

Els agents de la policia van organitzar múltiples equips de cerca, tant per al nen desaparegut com per a l'acusat. El subcomissionat de policia (DCP) de la Zona 3, Akbar Pathan, va assenyalar que van portar a terme incursions a diverses estacions de la ciutat, abordant diversos trens a la recerca.

"Primer busquem en dos trens, l'Amritsar Express i el Howrah Express, però no trobem l'acusat. No obstant, els nostres equips desplegats a les estacions CSMT i LTT van rebre informació que, atès que és nadiu de Bengala Occidental, podria estar a bord del Shalimar, el tren exprés. En conseqüència, comencem la nostra recerca amb l'ajuda de la FPR (Força de Protecció Ferroviària) i la policia local”, va dir el DCP.

“Després de dos intents fallits, vam trobar l'acusat quan el tren s'acostava a Shegaon a Buldhana. Estava dins del bany, amagat amb la menor. L'equip de policia de Nagpada va rescatar la nena de manera segura i el comissionat de policia de la ciutat, Vivek Phansalkar, la va lliurar als seus pares", va afegir.

La nena de cinc anys va ser víctima d'un segrest mentre dormia. Les autoritats policials sospiten que la nena no va plorar perquè coneixia l'acusat. Rotin Ghosh ha estat detingut per la policia i actualment està sota custòdia mentre es duu a terme una investigació exhaustiva del cas.