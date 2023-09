Un home va ser assassinat per una torba al districte de Khunti de Jharkhand (Índia) després que la seva dona fos acusada de causar morts en una família mitjançant bruixeria. La policia ha detingut set persones en relació amb l'assassinat, segons informa India Today .

El principal acusat, Madan Munda, va perdre dos membres de la família durant l'últim mes. El seu fill gran es va ofegar en un estany, mentre que la seva nora va morir poc després a causa d'una malaltia. Uns dies més tard, el seu fill menor també va emmalaltir greument.

Madan Munda es va acostar a un (xaman) tàntric anomenat Ojha Ram per trobar la raó de les morts sobtades. Ojha li va dir que una dona del seu veïnat, Birasmati Devi, havia utilitzat la bruixeria per matar membres de la família.

Recurs, Índia - UNSPLASH

L'acusat, amb intencions de matar la dona i el seu marit, va arribar a casa el 3 de setembre, va dir la policia. L'acompanyaven un gran grup de persones.

Tanmateix, tant la dona com el seu marit no eren a la casa. Poc després, la parella va tornar i van veure la torba de persones amb ganes de venjança. La dona va fugir del llogaret per salvar la seva vida i el seu marit Bhanu Munda, però, va decidir quedar-se al poble.

Més tard, aquella mateixa nit, l'acusat va arribar a casa de Bhanu, i la torba de persones li va clavar una forta pallissa i li van tallar el coll.

A partir d'una denúncia presentada pel fill de Bhanu, la policia va arrestar set persones, identificades com Ojha Ram Munda, Madan Munda, Sukhram Munda, Guruva Munda, Rushu Munda, Bale Munda i Samu Munda.

L'oficial de policia de la subdivisió (SDPO), Amit Kumar, va dir que tots els acusats arrestats van confessar la seva participació a l'assassinat durant l'interrogatori. La policia també va recuperar de l?acusat l?arma homicida, una camisa tacada de sang, el trident tàntric d?Ojha i diversos objectes de màgia negra i adoració.

Els acusats han estat acusats d'assassinat, motivat per acusacions de bruixeria, en virtut de les seccions 302/34 i 3/4 de la prohibició de la bruixeria, va dir la policia. S'estan fent més investigacions.