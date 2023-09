Recurs, policia índia @PunjabPolice

Una nena de 14 anys va ser violada en grup i cremada viva abans que el seu germà descobrís les seves joies. Hores després, el seu germà va descobrir les seves restes dins del forn on va ser introduïda.

La nena va desaparèixer després de sortir de casa per cuidar les cabres de la família.

La policia de l'Índia ha detingut 11 homes relacionats amb la brutal violació i assassinat que ha commocionat el país.

"El germà de la nena va veure diversos forns de carbó instal·lats a l'exterior per homes d'una comunitat nòmada" , explica la policia a Times of India. "El fum que sortia d'un dels forns va cridar la seva atenció i el va fer sospitar, ja que no estaven actius a la nit", afegeix.

El jove "va buscar al forn amb un pal i va examinar els objectes carbonitzats", i finalment va trobar una polsera que li va regalar a la seva germana uns dies abans.

Posteriorment, la policia va identificar parts del cos i roba i sabates de la víctima.

Després d'analitzar el cos, el forense va determinar que la nena seguia viva abans de ser llançada al forn.

L'horrible atac ha causat indignació a gran part del país, que intenta alliberar-se del pes d'una cultura masclista molt arrelada.

Al juliol, 15.000 persones es van unir a una asseguda de protesta a Manipur després que una torba fes desfilar dues dones despullades pels carrers d'un poble.

Les víctimes, que pertanyen al grup minoritari cristià Kuki, van ser filmades quan una multitud d'homes del grup majoritari hindú Meitei les va fer marxar nues pel mig d'un carrer.

Les imatges mostren la parella sent empesa, arrossegada i grapejada pels homes, un les va amenaçar amb "matar-les" i finalment les van portar a un camp.

La policia creu que una de les dones va ser violada en grup i que una tercera dona, que no apareix al vídeo, també va ser obligada a despullar-se.