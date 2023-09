Un raper de Nevada (Estats Units) va ser arrestat sota càrrecs d'assassinat després que compartís detalls d'un crim no resolt que només el mateix assassí podria haver conegut, va dir la policia.

Kenjuan McDaniel, de 25 anys, va ser detingut el 29 d'agost després que la policia digués que la lletra d'una de les seves cançons publicades recentment incloïa detalls sobre un assassinat del 2021 que no s'havia fet públic, va dir la Policia Metropolitana de Las Vegas .

"Jo sóc la raó per la qual és mort, encara ens en burlem quan mor, no la raó per la qual és mort, així que celebra la raó per la qual plora la seva mare" , va ser una de les lletres del vídeo de McDaniel per a la seva cançó "Fadee Free" que la policia afirma que va implicar el raper.

El vídeo de la cançó on confessa l'assassinat encara és a Youtube:

“Vaig estacionar l'acte, vaig retrocedir sobre els peus, la forma més intel·ligent de lliscar-me, vaig entrar, vaig tancar amb doble clau, assegura't de tenir el cos”, era una altra lletra vinculada a l'assassinat, en què un home va ser assassinat a trets al seu apartament . després d'una discussió aparent.

Al videoclip, que mostrava les cares de McDaniel i els seus companys transformant-se en rostres esquelètics demoníacs, el raper suposadament també va representar moviments que, segons la policia, eren "consistents amb l'evidència a l'escena".

"Els fets recopilats durant la investigació es van obtenir per separat del vídeo musical", va dir la policia. "El vídeo musical va validar encara més els resultats de la investigació", van afegir.

El vídeo de McDaniel va pujar per primera vegada a YouTube a mitjans de juliol i un detectiu el va trobar poc després.