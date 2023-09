El jutge va destacar la brutalitat del crim, que va passar davant de la mare de l'acusat i va quedar registrat en un enregistrament de veu. EP

Un home d'Indiana que, segons informes, va gravar un missatge de veu mentre assassinava un altre home va ser condemnat a 85 anys de presó dimecres, segons consta als registres judicials.

Cody Allen Wade va ser condemnat per assassinat el 3 d'agost, segons l'ordre de sentència revisada per PEOPLE. Va ser declarat culpable de matar Carl Haviland, el nuvi de la seva mare, el juny del 2020. En aquell moment, estava en llibertat condicional per incendi premeditat, segons l'ordre.

En l'ordre de sentència, el jutge de la Cort Superior del Comtat de Clay, Robert A. Pell, va escriure que Wade va apunyalar múltiples vegades Haviland davant de la seva mare.

FOX 59 va informar que abans de l'incident, els fiscals van dir que Wade va deixar un missatge de veu al telèfon de la seva mare, però no va penjar, cosa que significa que tot l'incident va quedar gravat. El mitjà informa que l'enregistrament es va reproduir per al jurat. Abans de l'apunyalada, segons l'ordre de sentència, Wade va abandonar una reunió i es va dirigir a la casa de la seva mare, aturant-se a casa d'un altre home al camí i dient-li que mataria algú.

"L'acusat va apunyalar repetidament Carl Haviland no només davant de la mateixa mare de l'acusat, sinó que ho va fer malgrat els seus esforços per evitar físicament que cometés el crim", va escriure el jutge Pell.

L'ordre també estableix que després d'apunyalar-lo, Wade va clavar un cop de peu i es va burlar d'Haviland. Segons el document de sentència, Wade va ser diagnosticat amb trastorn bipolar.

Wade va ser condemnat a 60 anys per l'assassinat, amb 15 anys addicionals més pel fet que es va determinar que era un delinqüent habitual. També va rebre deu anys addicionals més per dos càrrecs separats d'agressió agreujada contra un funcionari de seguretat pública amb lesions, així com cinc anys, i se li van donar sentències concurrents per tres càrrecs més: agressió agreujada contra un funcionari de seguretat pública i resistència a l'autoritat.

L'ordre estableix que Wade rebrà crèdit pels dies que ja ha passat a la presó.