Un lleopard ha matat a mossegades una nena de 5 anys anomenada Ayesha mentre caminava amb la seva àvia al pati davanter de casa seva a l'aldea de Dhikal, situada al districte de Pauri Garhwal ( Índia ).



La mare i l'oncle, que eren a dins, van sortir corrents en sentir els crits de la seva àvia, i van trobar Ayesha morta, segons informa Times of India.

El lleopard havia ferit brutalment Ayesha fins que finalment la va sostenir amb la boca, la va sacsejar i la va llançar uns metres, provocant la seva mort.

El líder del llogaret ha parlat amb Times of India i s'ha queixat que han passat recentment incidents similars amb el bestiar mentre les autoritats, de moment, no actuen. Volen que declarin l'animal com "un devorador d'homes" que ha de ser controlat per protegir la població.