27 March 2023, United Kingdom, Wicken Fen: Konik poses spar at la National Trust's Wicken Fen nature reserve in Cambridgeshire. Fotografia d'ARXIU Signatura: Joe Giddens / Pa Wire / Dpa - Only For Use In Spain

Un impressionant punt turístic a Gal·les s'ha convertit en una excel·lent oportunitat per prendre selfies per als turistes, però les persones que es prenen selfies ara han provocat que un poni nounat caigui mort per un penya-segat, segons va afirmar als mitjans el propietari del poni .

Els cavalls han pasturat als penya-segats de Gower a Swansea durant generacions, però després que diversos ponis morissin, el granger Nicky Beynon va prohibir als turistes tocar els cavalls. Tres dels ponis del senyor Beynon van morir l'any passat després de ser atropellats per cotxes, i sovint són assetjats per turistes que passegen pels penya-segats on pasturen els cavalls. Ara, l'home de 60 anys es pregunta sobre el futur dels ponis als penya-segats.

El granger va dir que la mort del poltre va passar a l'abril i que només uns mesos abans havia nascut a només uns centenars de metres de la vora del penya-segat. Quan el poltre estava naixent, Beynon va dir que la gent s'acostava als cavalls i mirava de fer fotografies.