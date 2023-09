Ostres - UNSPLASH

Un home dels Estats Units va morir a causa d?una infecció bacteriana carnívora provocada per menjar ostres crues en un restaurant. L'home, el nom del qual no ha estat identificat, va contreure Vibrio Vulnificus, una infecció transmesa pel mar que els humans poden contreure en consumir mariscs crus o poc cuits.

Els Centres per al Control i la Prevenció de Malalties (CDC) dels Estats Units van emetre una alerta a principis d'aquest mes després que els metges observessin un augment en les infeccions per Vibrio. Es creu que l'home de Texas va ser el dotzè nord-americà que va morir aquest any a causa de la malaltia, que prové de bacteris que viuen en aigües costaneres càlides.

S'ha registrat una mort a Nova York, dues a Connecticut i vuit a Florida. Segons els CDC, un de cada tres pacients diagnosticats amb la perillosa malaltia mor.