Pare i filla / Foto d'arxiu

Un home de 48 anys ha estat condemnat i empresonat per agredir sexualment dues de les seves filles quan totes dues eren menors de 13 anys. Aquests terribles fets van passar a Namíbia, i l'individu va ser arrestat l' octubre del 2014.

La mare de les víctimes va expressar la seva incredulitat davant la capacitat de la seva parella per cometre actes tan atroços i va descriure la relació que ell mantenia amb els seus sis fills com a "afectuosa". Fins i tot va declarar davant del Tribunal Regional de Mariental que una de les víctimes era considerada la filla favorita per part de l'agressor.

La mare va declarar: "Ho he perdonat, però no puc oblidar el que va fer i vull que vagi a la presó". L'home, la identitat del qual no s'ha revelat per protegir la víctima, ha estat condemnat a 20 anys de presó.

La mare va relatar com una de les filles va quedar embarassada i va abandonar l'escola, però no es pot confirmar si l'embaràs té relació amb els abusos patits.

Ella va explicar: "A l'altra la vaig haver de treure de l'escola i traslladar-la a una altra escola en una part diferent del país, ja que els nens de l'escola solien burlar-se'n dient-li que se n'anava al llit amb el seu pare".

El fiscal Eric Naikaku va afirmar: "L'acusat tenia autoritat i confiança sobre les víctimes i se'n va aprofitar". El pare ja fa vuit anys i 10 mesos que és a la presó en espera que conclogui el seu judici.

El pare va rebre una condemna de 15 anys de presó per cadascun dels dos càrrecs de violació, però 10 anys d?una de les condemnes es compliran alhora que l?altra. Tot i això, va ser absolt del tercer càrrec de violació.