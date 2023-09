‌Un pedòfil va ficar una nena al seu automòbil a prop de la seva escola poc després que la policia digués als familiars de la menor que no era una amenaça malgrat tenir condemnes per abús infantil . Va passar a la localitat alemanya de Neustadt.

Després de veure el que estava intentant fer, els transeünts van trucar a la policia. Però quan es van acostar per arrestar-lo, es va embarcar en una persecució a alta velocitat per l'autopista amb el nen al seient del darrere. Krahl té cinc condemnes per abús infantil i els pares havien advertit anteriorment sobre el seu comportament depredador a les xarxes socials, però sorprenentment se'ls va ordenar eliminar les publicacions i deixar de "difondre rumors".

La policia diu que Krahl va causar tres accidents de trànsit diferents mentre intentava desesperadament evitar ser atrapat. Finalment el van aturar i van arrestar quan va sortir de l'autopista i després van alliberar la víctima que sanglotava. Krahl havia estat empresonat anteriorment per abusar sexualment de cinc nens i posseir imatges d'abús infantil.



Els mitjans locals van revelar que els veïns havien advertit la policia i els pares del seu comportament depredador moltes vegades després del seu alliberament de presó. Diversos pares en van compartir fotos a les xarxes socials després que el veiessin rondant per escoles, escoles bressol i patis d'esbarjo. Però la policia i els funcionaris estatals locals els van ordenar que eliminessin les imatges i deixessin de "difondre rumors".

Els veïns estaven terroritzats per la presència de l'home, que acostumava a llençar amenaces de mort.