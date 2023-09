Un home va assassinar la seva parella després que ella volgués acabar la seva relació i va mantenir el cadàver dins d'una maleta durant mesos, enganyant la família, a qui deia que seguia viva.

Matthew Waddell, de 35 anys, va intentar fer creure als amics i familiars de Sarah Albone que encara estava viva utilitzant el telèfon i la targeta bancària. Un tribunal va sentir que Waddell havia sotmès la mare de tres fills a un atac frenètic quan Albone, de 38 anys, va deixar clar que volia trencar la relació.

Waddell ha estat condemnat a cadena perpètua amb una pena mínima de 32 anys després d'haver estat declarat culpable d'assassinat per un jurat. Va colpejar, va trepitjar, va trepitjar i va asfixiar el seu company fins a la mort. Després va fer tot el possible per amagar el seu crim: va amagar el cos de Sarah en una maleta que després va llançar un contenidor amb rodes a casa seva a Biggleswade (Bedfordshire, Regne Unit).

Després de la sentència del Tribunal de la Corona de Luton, la família de Sarah va dir en una declaració commovedora. "No hi ha paraules per descriure el dolor pel que Matthew Waddell ens ha fet passar com a família", van assegurar.