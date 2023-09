Un home que va ser executat per un parell de gossos American Bully XL mentre estava tractant de mantenir allunyats de la seva anciana mare. Ian Price, de 52 anys, va morir en un atac que els testimonis van descriure com a "horrible" a prop d'una escola a Stonnall, Staffordshire (Regne Unit), aquest dijous.

American bully - UNSPLASH

El propietari dels gossos, un home de 30 anys, inicialment va ser arrestat sota sospita de delictes per posseir animals perillosos. Després, va tornar a ser arrestat sota sospita d'homicidi involuntari.

Les autoritats han confirmat que les dues mascotes han estat sacrificades i que es tractava de gossos American Bully XL, una raça que serà prohibida al Regne Unit.

El primer ministre britànic Rishi Sunak va fer referència indirecta a la mort d'Ian com un d'una sèrie d'incidents que mostren que la raça és "un perill per a les nostres comunitats, particularment per als nostres nens" i que serà il·legal a finals d'aquest any.

L'escola primària del poble, on l'esposa de la víctima, Heather, treballa com a assistent d'ensenyament, va ser tancada tan aviat com es va començar a difondre la notícia de l'incident.

Un veí va dir a The Sun que l'amo dels gossos que van matar Ian tenia "el costum" de deixar-los sols a casa i va afirmar haver-lo vist aparèixer a l'escena després de l'incident, just quan arribaven els vehicles policials.