Rinoceront, recurs - PEXELS

Un rinoceront va atacar un matrimoni que treballava com a cuidadors d'un zoològic a Àustria , matant la dona i ferint greument l'home mentre intentava salvar-la.

L'atac va passar al zoològic Hellbrunn a la ciutat de Salzburg, a l'oest d' Àustria, dimarts (hora local), van dir les autoritats.

La directora del zoològic, Sabine Grebner, va dir als periodistes que la dona de 33 anys, ciutadana alemanya, va ser assignada aquell dia per posar repel·lent d'insectes al cos del rinoceront perquè era molt sensible a les picades d'aquests petits animals.

La femella de rinoceront Jeti, de 30 anys, va atacar la cuidadora, encara que no era clar per què, segons va dir la senyora Grebner, citada per l'agència de notícies austríaca APA.

La policia de Salzburg va dir que la dona "va sucumbir les ferides al lloc de l'accident", malgrat els intents de reanimar-la.

L'altre cuidador del zoològic, un ciutadà austríac de 34 anys que estava casat amb la morta, en aquell moment estava alimentant altres animals, però també va ser atacat i ferit quan intentava foragitar el rinoceront.

La dona va patir un traumatisme toràcic sever mentre que el seu marit es va fracturar una cama i va ser traslladat a un hospital, va informar APA.

Els noms dels dos cuidadors del zoològic no van ser revelats segons les normes de protecció de dades d'Àustria.

L'home, un cuidador d'animals entrenat, treballa al zoològic des del 2008, i la seva dona, una cuidadora d'animals certificada, des del 2014. Anteriorment, ella va treballar a la ciutat alemanya de Munic, va dir el director del zoològic.

Grebner va dir que era coneguda per ser "molt curosa i considerada amb els animals, i que tenia molt bon sentit" en tractar-los.

Encara no s'han determinat les circumstàncies exactes de com va passar l'atac