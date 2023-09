L'incident, capturat en vídeo, ha portat a la detenció del jove de 17 anys, que ara enfronta càrrecs d'assassinat, després de la publicació de les impactants imatges a les xarxes socials. EP

En un esgarrifós succés ocorregut a Las Vegas, un excap de policia retirat de Califòrnia va perdre la vida després de ser atropellat deliberadament mentre anava en bicicleta. L'incident, captat en un vídeo, mostra un conductor adolescent rient abans de cometre l'acte atroç.

La víctima, Andreas Probst, de 64 anys, va ser assassinada després de ser envestida intencionalment mentre gaudia d'un passeig amb bicicleta al voltant de les 6 del 14 d'agost, segons va informar la policia de Las Vegas.

El conductor, un jove de 17 anys la identitat del qual no ha estat revelada, va ser arrestat poc després per la policia, segons va informar The Las Vegas Review-Journal. Arran de la investigació, es va descobrir un vídeo publicat a xarxes socials que presumptament mostrava el conductor deliberadament xocant contra l'home.

El vídeo s'ha tornat viral i mostra al conductor preguntant als seus amics: "A punt?", mentre el passatger filma i riu.

"Sí, dóna-li al darrere", li diu el passatger al conductor abans d'envestir el ciclista retirat. L'impactant clip, revisat pel Daily Mail, comença amb els passatgers insultant altres automobilistes mentre circulen a gran velocitat per North Tenaya Way, a prop de West Centennial Parkway.

Les imatges mostren el vehicle acostant-se per darrere un home vestit de vermell que viatja amb bicicleta pel costat de la carretera. Amb l'aprovació dels seus amics, el conductor es desvia cap al carril per a bicicletes darrere del ciclista, toca la botzina i col·lisiona deliberadament contra la roda del darrere de la bicicleta amb un fort estrèpit, llançant el ciclista pels aires.

El passatger continua filmant l'home estès indefens al costat de la carretera darrere del vehicle.

"¡Dimonis, aquest tipus va quedar noquejat!", exclama el passatger mentre s'escolta el conductor accelerant. Probst va ser traslladat al Centre Mèdic Universitari, on va ser declarat mort, segons va informar el Review Journal.

Fins ara, no s'ha informat si el passatger que va filmar l'assassinat enfrontarà càrrecs per participar en l'incident.

El jove de 17 anys va ser arrestat el mateix dia de la mort de Probst sota sospita de fugida. Tot i això, posteriorment va ser acusat d'assassinat a causa de l'evidència en vídeo, encara que no s'ha especificat en quina data es van presentar els càrrecs. Probst, que s'havia mudat a Las Vegas després de retirar-se com a cap de policia a Bell, Califòrnia, el 2009, havia dedicat 35 anys a les forces de l'ordre, segons va informar KLAS.

A principis d'aquest mes, es va dur a terme un emotiu servei commemoratiu en honor a Probst, que va deixar un llegat significatiu a l'àmbit policial.