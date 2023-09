Un nen va evitar heroicament que el seu germà fos segrestat per un home en un supermercat aferrant-se a les cames del nadó.

L'autor dels fets, un home de 61 anys, ha estat condemnat a tres anys i dos mesos de presó després d'intentar segrestar el nen de tres anys davant del seu germà de set. Els nens havien estat esperant que la seva mare pagués a la sucursal de Haywood, Greater Manchester, quan Paskevicius es va acostar sigil·losament i s'hi va acostar.

Uns segons més tard, va recollir el nen de tres anys, però el seu germà va intentar arrencar-lo dels braços de l'home i portar-lo de tornada amb la seva mare. Paskevicius després va abandonar el seu intent i va sortir de la botiga i va intentar fingir que no havia passat res. Però tot l'aterridor incident va ser captat per CCTV, i Paskevicius va ser identificat més tard després d'una crida a les xarxes socials.

La mare va dir que el seu fill gran va quedar commocionat per l'incident i ara pateix trastorn d'estrès posttraumàtic. "El meu fill no pot fer coses normals com anar al parc, al circ oa les botigues", va dir.